غلامرضا زنگنه
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳

رضا زنگنه

کاهش سطح آب ذخیره شده در سد اکباتان همدان

سد اکباتان در همدان با ارتفاع ۷۹ مترو ظرفیت مخزن  ۳۶ میلیون مترمکعب است، که این روز ها به دلیل کاهش بارش ها در همدان ورودی آب به سد کم شده و سطح  ذخیره مخزن سد بسیار کاهش یافته است. از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، آب ورودی به سد اکباتان ۷۸ درصد کاهش داشته است و به ۴۱۰ هزار مترمکعب رسیده. در مدت مشابه سال گذشته آب ورودی به این سد بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب بوده است.

بارش‌ها نسبت به سال گذشته در همدان۴۸درصد کاهش داشته و منابع آبی استان همدان نسبت به سال‌های گذشته با کاهش جدی مواجه بوده است.

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