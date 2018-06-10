غلامرضا زنگنه
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴

روز صنایع دستی - سفالگری در لالجین همدان

لالِجین پایتخت سفال ایران است. شهر لالجین یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان و به عنوان مرکز سفال و سرامیک در خاورمیانه شناخته شده است.

لالجین یکی از شهرهای شمالی استان همدان است که در شهرستان بهار واقع شده و با جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر به عنوان دومین شهر بهار شناخته می‌شود.

لالجین در ۵ کیلومتری بهار و ۱۷ کیلومتری همدان واقع شده و ساکنان لالجین به لهجه‌ای خاص از زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند که نسبتاً با گویش مردم آذربایجان متفاوت بوده و از نظر لحن تکلم به ترکی قشقایی‌های فارس و ترکی شاهسونی‌های استان‌های قم و مرکزی نزدیک است.

لالجین که به شهر گل و سفال معروف است بیش از ۹۰۰  واحد خرد، کوچک و متوسط در حوزه تولید، تکمیل و فروش سفال و سرامیک در این شهر فعال است طوری که بیش از ۶۰ درصد مردم این شهر در حوزه صنعت سفال و سرامیک اعم از تولید، تکمیل، فروش، صادرات و ... فعال هستند.

لالجین دارای پیشینه سفال‌سازی ۷۰۰ الی یک هزار ساله است که در حال حاضر سفال‌گری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رشته‌های صنایع‌ دستی استان همدان شهرتی جهانی دارد.

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    نظرات

    • حسن IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
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      ببخشید من صاحب یکی از این عکس ها را شماره تلفن ازشون میخواستم، میتونید راهنمایی کنید