روز صنایع دستی - سفالگری در لالجین همدان

لالِجین پایتخت سفال ایران است. شهر لالجین یکی از قطبهای گردشگری استان همدان و به عنوان مرکز سفال و سرامیک در خاورمیانه شناخته شده است.
لالجین یکی از شهرهای شمالی استان همدان است که در شهرستان بهار واقع شده و با جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر به عنوان دومین شهر بهار شناخته میشود.
لالجین در ۵ کیلومتری بهار و ۱۷ کیلومتری همدان واقع شده و ساکنان لالجین به لهجهای خاص از زبان ترکی آذربایجانی سخن میگویند که نسبتاً با گویش مردم آذربایجان متفاوت بوده و از نظر لحن تکلم به ترکی قشقاییهای فارس و ترکی شاهسونیهای استانهای قم و مرکزی نزدیک است.
لالجین که به شهر گل و سفال معروف است بیش از ۹۰۰ واحد خرد، کوچک و متوسط در حوزه تولید، تکمیل و فروش سفال و سرامیک در این شهر فعال است طوری که بیش از ۶۰ درصد مردم این شهر در حوزه صنعت سفال و سرامیک اعم از تولید، تکمیل، فروش، صادرات و ... فعال هستند.
لالجین دارای پیشینه سفالسازی ۷۰۰ الی یک هزار ساله است که در حال حاضر سفالگری بهعنوان یکی از مهمترین رشتههای صنایع دستی استان همدان شهرتی جهانی دارد.
نظر شما