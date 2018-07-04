دیودوخ، فرش ارزشمند ایرانی

فرش از دیرباز به عنوان یک هنر اصیل ایرانی مطرح بوده است چرا که همه اقوام و قومیت های ایرانی در جای جای این سرزمین در ایلات و عشایر، در روستاها و در شهرها با آن در تعامل بوده اند و فرش فارغ از هر رنگ و زبان و مذهب با همه ایرانیان عجین بوده است. از همین روست که فرش ایرانی وحدت در عین کثرت را به تصویر می کشد و تنوع فرهنگی ایران در نقش و نگارهای متنوع و متفاوت فرش های مناطق گوناگون کشور نمود یافته است و در عین حال هویت خاص ایرانی بودن را نیز حفظ کرده است.

فرش ترکمن میراثی کهن واز محدود کالاهایی است که هم در بین خود مردم این خطه وهم دیگر جاها از محبوبیت ومعروفیت خاصی حتی درآن سوی مرزهابرخوردار است.

فرش ابریشم دورو خاص ترکمن های شهرستان راز و جرگلان در روستای دویدوخ علیای خراسان شمالی است.

ترکمن ها این نوع فرش در ابعاد ۲ در ۱.۴۰ متر بافته می‌شود که اگر توسط دو بافنده انجام شود حدود یک سال خواهد کشید نحوه بافت این نوع فرش حاصل دست رنج دو نفرپشت دار قالی بطور همزمان با هم است

تصاویر بافته شده ذهنی هستند وهمه ی آنها نشان دهنده نمادهایی از زندگی این مردمان هنرمند است.بانوان و دختران ترکمن این اصلی ترین عناصری که فرش ترکمن با آنها معنا پیدا می کند، خیال را به واقعیت تبدیل می کنند وبا این معجزه استعداد ،لیاقت وعلاقه خود را به نمایش می گذارند

بافت این فرش فقط در میان ترکمن های خراسان شمالی است و هیچ سندی درخصوص بافت آن در میان سایر اقوام نقاط کشور تاکنون یافت نشده است خاستگاه اصلی فرش دو رو، روستای دویدوخ است.

اگر هوشیاری وتوجه مسئولین به این هنر وهنرمندان این رشته که بانوان هستند بیشتر شود میتواند ارز آوری بسیار مناسبی برای استان خراسان شمالی و مردم این خطه بهمراه داشته باشد و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ی حمایت از کالای ایرانی قدم های بسیار بزرگ ومفیدی برداشته شود.