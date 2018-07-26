گاز یکی از نعمت هایی است که خدواند برای انسان بوجود آورده و انسان نیز باید از آن بهره بگیرد اما استفاده از این نعمت به شرکت گاز بستگی دارد و باید آنها پروژه ها را تعریف و طی عملیاتی لوله گذاری طرح را انجام دهند. این عملیات شامل حفاری، خاکریزی زیر لوله، لوله گذاری، خاک ریزی بالای لوله و پر کردن مکان های حفاری شده است. شاید تعریف این واقعه کار آسان و ساده ای باشد اما عملیاتی کردن آن بسیار سخت است و باید تمامی استانداردها در هر بخش اجرا شود. جدا از این صعب العبور بودن برخی مناطق و عدم حضور لودر برای حفاری کار را عقب انداخته و زمین باید توسط انسان حفاری شود.

در این گزارش نگاهی داریم به عملیات گازرسانی به روستاهای هویه و سرهویه، بیسر و کلاتی از بخش کلاترزان شهرستان سنندج.