داستان یک هور

در میان صحبت های مردم جنوب غم بزرگی است برای تغییر رویه زندگی که باید هر لحظه آماده وقوع مشکلی بزرگ از جمله ریزگرد، بی برقی، بی آبی، یا بارش باران های سیل آسا باشند که همه اینها حاصل تغییرات غیر اصولی در محیط زیست استان است بدون توجه به این که خوزستان استانی خشک و بیابانی با تابستانی که گاها درجه حرارت آن بالای ۵۵ درجه هم میرسد.

خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها باعث تبدیل شدن تالابهای استان به کانونهای بزرگ ریزگرد شده است. تالاب هایی که در تابستان مانند کولرهای آبی برای خنک کردن هوا و محلی برای امرار معاش ساحل نشینان بود اما اکنون با خشک شدن و مرگ تدریجی آبگیرها، مهاجرت به شهرهای بزرگ بیشتر شده و این یعنی تخلیه روستاهایی که زمانی مولد کشاورزی و دام پروری بودند.