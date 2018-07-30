عمل جراحی قلب باز در گرگان

تغییر رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی باعث تشدید بیماری های قلبی و عروقی شده به گونه ای که بر خلاف تصور عموم اکنون نسل جوان هم درگیر مشکلات قلبی شده اند. براساس آمارهای اعلام شده توسط علوم پزشکی گلستان بیماری های قلبی و عروقی در صدر عامل مرگ و میر گلستانی ها قرار دارد و هر ساله تعدادی از هم استانی ها به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند.

لذا وجود مراکز درمانی مجهز و حضور پزشکان متخصص در گلستان ضروری است. بر همین اساس و با تلاش های مسئولان بهداشت و درمان، استان گلستان دارای یکی از مجهزترین بیمارستان های قلب کشور شده و مبتلایان به بیماری های قلبی می توانند تمام مراحل درمانی خود را زیر نظر متخصصین و با بهره گیری از به روزترین تجهیزات در استان گلستان طی کنند.

پزشکان این مرکز تمام عمل های قلبی، حتی عمل قلب باز را انجام می دهند و نه تنها این مراکز ظرفیت پذیرش بیماران استان را دارد بلکه سایر هموطنان از سراسر کشور می توانند از این خدمات بهره مند شوند.