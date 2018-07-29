واکسیناسیون در روز جهانی هپاتیت

6 مرداد توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان «روز جهانی هپاتیت» یا «مبارزه با هپاتیت» تعیین شده است تا فرصتی برای آگاهی، ارتقای دانش و حفاظت از کبد به عنوان یکی از اعضای حیاتی بدن باشد.

امروزه در دنیا 500 میلیون نفر مبتلا به یکی از هپاتیت های B یا C هستند یعنی از هر ۱۲ نفر یک نفر به هپاتیت مزمن B یا C مبتلا است که حدود یک سوم جمعیت جهان را شامل می­ شود. مطالعه نشان داده در کشور ما 57 درصد موارد سیروز کبدی و 78 درصد سرطان های اولیه کبد به واسطه ابتلا به هپاتیت های B وC بوده است.

در روز جهانی هپاتیت، مراجعان بیمارستان ساسان ویزیت شده و ضمن مشاوره در صورت لزوم واکسیناسیون می شوند.