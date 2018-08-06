ماسال؛ بهشتی در میان ابرها

ییلاقات ماسال در ارتفاعات ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متری گیلان قرار دارند. برای رفتن به این ییلاقات منحصر به فرد باید حدود ۲۵ کیلومتر در میان کوه‌های سرسبز و مه‌آلود و دره‌های زیبا پیش بروید تا به اولین ییلاق در ارتفاعات، به نام "اولسبلانگاه" برسید. این ییلاق یکی از شناخته شده ترین ییلاقات "ماسال" است که بر خلاف دیگر ییلاقات، تقریبا در تمام طول سال پذیرای مسافرین است. بعد از "اولسبلانگاه" با ییلاقات دیگری همچون "خریدول"، "سویه چاله"، "شنبه ‌راه"، "خال اسپیت" و ... روبرو خواهید شد که دیدار از هر کدام از آنان، با توجه به زیبایی‌های بکرشان، می‌تواند تجربه‌ای دل‌انگیز برایتان رقم بزند.

سفر به ییلاقات معمولا از اواسط اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا پایان تابستان ادامه می‌یابد. هر چند که ییلاق ماسال دارای زیبایی کم نظیری در فصل پاییز است. اما گردشگران کمتری در فصل پاییز به این منطقه سفر می‌کنند.

فاصلهٔ ماسال از شهر تالش ۶۰ کیلومتر است و با رشت از راه صومعه‌سرا ۵۵ کیلومتر فاصله دارد. ماسال با موقعیت جلگه ای در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غرب رشت و در ۲۰ کیلومتری غرب فومن و صومعه سرا واقع شده است. فاصله شاندرمن تا رشت ۵۰ کیلومتر به سمت شمال غربی است. برای رفتن به غار آویشو نیز باید از رشت به سمت ماسال و سپس به سمت شاندرمن بروید و از روستاهای سیاهمرد، چالسرا و سپس از کنار بقعه درویش شاه امیر شاندرمن گذر کنید. این مسیر را می توان با سواری طی کرد که حدود ۳۵ کیلومتر از شاندرمن فاصله دارد.