مِهر سادات

عید غدیر خم به عید الله الاکبر معروف است، گرچه این روز بزرگ اختصاص به سادات ندارد اما شیعیان ایرانی در این روز از سادات تجلیل می کنند.

سادات از احترام خاصی نزد مسلمانان برخوردارند و مهر آنان بواسطه نسب ایشان به پیامبر اسلام (ص) در دلهای مردم جاریست.

روستای سیوجان شهرستان خوسف که ۹۵ درصد مردمانش سید هستند،

هر ساله در روز عیدسعید غدیرخم سادات این روستا با آذین بندی کوچه های روستا، دادن عیدی به مهمانان، پذیرایی با شربت و شیرینی و توزیع غذای گرم مهر و علاقه خود را در این روز به مردم منطقه نشان می دهند.

استان خراسان جنوبی ۶۰ هزار سید دارد که هزار و ۵۰۰ نفر در روستای سیوجان زندگی می کنند که در ۲۲ کیلومتری شهر بیرجند قرار دارد.

بیشتر مردم روستا سادات موسوی (از نسل امام موسی بن جعفر (ع)) هستند که دال بر این ادعا شجره نامه ای است که توسط مرحوم آیت الله مرعشی نجفی استخراج و در مراسم بزرگداشت عید غدیر سال 1386 هجری شمسی، به سادات روستا اهداگردید.