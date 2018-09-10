کم آبی در خراسان شمالی

ایران از جمله کشورهایی است که در خط مقدم بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد. طبق اعلام مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ۹۸.۱ درصد از مساحت کشور دچار درجات مختلفی از خشکسالی است.

یکی از استان هایی که شدیدا با این معضل روبرو است خراسان شمالی (شمال شرق ایران) است. خشکسالی و بارندگی کم باعث مشکلات شدیدی در این منطقه شده است.

منبع اصلی در آمد در این منطقه، کشاورزی و دامداری است که در سال های اخیر شدیدا رو به افول است. کشاورزان برای آبیاری زمین ها چیزی جز چاهای خشک و نیمه جان ندارند و به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه دامداران با مشکل روبرو هستند و این موضوع باعث بالا رفتن آمار مهاجرت شده است. بخشی از مردان برای تامین هزینه های زندگی مجبور به مهاجرت و کارگری در شهر های بزرگ می شوند.

زنان و کودکان نیز در طول روز بیشتر وقت خود را برای آوردن آب از تانکر هایی که در بیرون از روستا قرار دارد و هفتگی یا روزانه به واسطه شرکت آب منطقه ای پر می شود می کنند.