آتشگاه نام روستایی است در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری و در ۱۹۰ کیلومتری مرکز استان، که بیش از آنکه خودش شناخته شده باشد آبشار های آن شناخته شده است.

آبشار آتشگاه لردگان شامل چشمه های متعددی می باشد که تنها دسترسی به اولین چشمه های آن آسان است. صعود به چشمه های بالایی اگرچه پر خطر است اما اگر روحیه ماجراجویانه داشته باشید، به دیدن زیبایی های آن می ارزد. یکی از بالاترین چشمه ها، آب فیروزه ای رنگی دارد که بیش تر شبیه جادو است تا واقعیت و این رنگ عجیب آب به خاطر عمق بسیار زیاد حفره ای است که آب در آن جریان دارد. زنان روستا نیز از میان صخره های کنار آب گیاهان دارویی برداشت می کنند. یکی از صحنه های عجیبی که در این تفرجگاه دیده می شود تعداد بسیار زیاد لوله های یک و دو اینچی آب است که توسط ساکنان روستا و به منظور تهیه آب شرب به پایین دست انتقال داده شده است. انبوه این لوله های آب که گاهی از بالای سر رد می شود آن را به یاد خطوط انتقال برق می اندازد.

چنانچه مایل هستید به چشمه های بالاتر این ابشار زیبا صعود کنید حتما به کفش مناسب برای عبور از صخره های سخت با ارتفاع چند ده متری نیاز دارید. بهتر است از راهنمایان محلی نیز کمک بگیرید. عبور از آب سرد رودخانه نیز جز برنامه شما خواهد بود. با توجه به سختی مسیر و خطرات آن پیشنهاد می شود که از به همراه بردن کودکان و تجهیزات اضافی پرهیز کنید.