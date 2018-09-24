قصرشیرین، شاهراه خاموش اقتصاد کشاورزی

استان کرمانشاه بالاترین آمار بیکاری را درکشور دارد و قصرشیرین با ۲۵ هزارنفر جمعیت نیز از این معضل مستثنی نیست، در سالهای اخیر بسته شدن مرز و تعطیل شدن کولبری سبب از دست دادن شغل و درنتیجه افزایش تعداد بیکاران منطقه شدهاست.
باوجود بیکاری و علاقهی مردم منطقه به شغل کولبری، شهرستان قصرشیرین به دلیل موقعیت جغرافیایی-اقلیمی ویژه، ظرفیت لازم برای گذار از بحران اقتصادی با تکیه بر اقلیم منطقه را دارا است. این شهر مرزی که در فاصلهی اندکی از بغداد، یکی از متروپلهای خاورمیانه قرار دارد، تقاطع کوهستان و بیابان است و وجود آب و خاک مناسب و بهویژه عبور رودخانهی الوند از این شهر مرزی که سالانه ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب به عراق میفرستد، فرصتی برای کشاورزان منطقه فراهم کردهاست تا با استفاده از مواهب طبیعی منطقه به احیای کشاورزی روی بیاورند. خاک منطقه حاصلخیز است و به دلیل توانایی بازدهی بالای آن در حوزهی کشاورزی، به "خاک طلا" معروف است. کشت مرکبات، خرما، گلخانه و ... رشد و توسعه داشتهاست. آب منطقه در صورت کوریدورچینی قابلیت بهرهبرداری بالایی دارد و به دلیل گرم بودن اقلیم، گسترش نخلستان و دیگر رستنیها در سالهای اخیر رشد و بازدهی چشمگیری داشتهاست. به گفتهی کارشناسان ظرفیت بالای خاک منطقه توان ایجاد ۴۰ هزار شغل در حوزههای باغداری، کشاورزی و آبخیزداری را دارد.
شهرستان قصرشیرین در سالهای پس از جنگ از مینهای سطحی مینروبی شدهاست، امنیت حاصل از مینروبی و اقلیم حاصلخیز منطقه میتواند در کنار اشتغالزایی، قصرشیرین را به شاهراهی برای ارتباط اقتصادی با کشورها و شهرهای بزرگتر بهویژه بغداد تبدیل کند.
استان کرمانشاه بالاترین آمار بیکاری را درکشور دارد و قصرشیرین با ۲۵ هزارنفر جمعیت نیز از این معضل مستثنی نیست، در سالهای اخیر بسته شدن مرز و تعطیل شدن کولبری سبب از دست دادن شغل و درنتیجه افزایش تعداد بیکاران منطقه شدهاست.
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