سنج و دمام محله کوتی در بوشهر

محله کوتی در غرب و جنوب غربی بوشهر و قسمت زیادی از آن در امتداد ساحل دریا قرار دارد و بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین محله بوشهر است.

سنج و دمام مراسمی است سنتی که در ایام عزاداری مذهبی در بوشهر از دیرباز تاکنون اجرا می‌شده‌ است. یک گروه سنج و دمام معمولاً هفت، 9 یا یازده دمام، تعدادی سنج و یک بوق است. بعضی نیز یک گروه سنج و دمام را فقط هفت دمام هشت سنج و یک بوق دانسته‌اند.این مراسم که قدمتی حدود ۱۵۰ ساله دارد در ایام محرم در مسجد شیخ سعدون این محله به روشی کاملا سنتی اجرا می شود.