مرغ؛ از کشتارگاه تا ویترین

بنابر اعلام اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت مرغ در ادامه روند افزایشی خود، در مراکز خرده فروشی به ١٣ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

طبق اعلام اتحادیه، نرخ این کالا در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۱ هزار و ٨٠٠ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ١٢ هزار تومان و خرده فروشی مرغ شمال ۱۲ هزار و ٤٠٠ تومان است.

قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن نیز ۱۱ هزار و ٣٠٠ تومان، هرکیلوگرم سینه مرغ با کتف ٢٠هزار تومان، سینه بدون کتف ٢١ هزار تومان، فیله ٢٣ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در رابطه با دلایل این گرانی خاطرنشان کرد: عرضه کم مرغ در بازار و افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری‌ها باعث گرانی‌های اخیر شده که بخشی از آن دل‌بخواهی است و مرغداران خودسرانه قیمت آن را افزایش داده‌اند.