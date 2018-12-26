بازگشت پرندگان به تالاب هور العظیم

۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۳
امسال با توجه به آبگیری و بارش باران در بخش زیادی از تالاب هورالعظیم، پیشبینی میشود میزان مهاجرت پرندگان زمستانگذر افزایش یابد. فصل مهاجرت پرندگان زمستانگذر با سرد شدن هوا در سرزمینهای شمالی آغاز شده است. پیش از این قرقاولها و مرغابیها مهاجرت خود را در نیمه مهر آغاز کرده بودند و مهاجرت پرندگان شکاری و بازها نیز زودتر از دیگر انواع پرندگان مهاجر بوده و اکنون در حاشیه تالابها مستقر شدهاند. برخی از انواع پرندگان مانند غاز پیشانی سفید، اردک بلوطی و مارگردن که از نوع گونههای خاص هستند، منحصرا به تالاب هورالعظیم میآیند و بیشترین جمعیت پرندگان مهاجر نیز، گونه مرغابیسانان است.
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