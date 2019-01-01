فینال مسابقات بوکس جوانان قهرمانی کشور

دیدارهای فینال بیست و نهمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور در سالن تختی رشت برگزار شد و تیم گیلان با کسب ۳۴ امتیاز به مقام قهرمانی دست‌ یافت.

گیلانی‌ها با کسب چهار مدال طلا و یک مدال برنز بر بام بوکس ایران قرار گرفتند و تیم‌های کردستان و خراسان شمالی به ترتیب با کسب ۱۸ و ۱۶ امتیاز به مقام‌های دوم و سوم دست‌یافتند، تیم توابع تهران با کسب ۱۶ امتیاز و تنها به‌دلیل عدم کسب مدال طلا در مکان چهارم جام قرار گرفت.

بیست و نهمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور با حضور ۱۹۹ بوکسور از ۳۴ تیم از ششم تا دهم دی‌ماه به میزبانی سالن تختی رشت برگزار شد.