طبیعت کوه بیرک مهرستان

بلندترین نقطه شهرستان مهرستان، رشته کوه بیرک است که از مرکز مهرستان شروع و پس از گذر از دهستان بیرک به بخش ایرندگان وشهرستان خاش می رسد.

منطقه جنگلی بیرک یکی از چهار منطقه حفاظت شده استان سیستان وب لوچستان است که بیش از ۷۳ هزار هکتار وسعت دارد این منطقه پوشش غنی از درختان بنه، بادام کوهی، زیتون وحشی، انجیر و ارژن دارد و زیستگاه مناسبی برای حیوانات وحشی همچون خرس سیاه، پلنگ ایرانی، کل و بز قوچ و میش و شاه روباه می‌باشد و پرندگانی نظیر کبک بلبل کوهی و انواع عقاب‌ها در این منطقه زیست می‌کنند.