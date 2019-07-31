مهدی بخشی سورکی
۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۵

مهدی بخشی سورکی

حال ناخوش آخرین نشانه های معماری کهن در قم

از بادگیر به عنوان یکی از شاهکارهای معماری کهن ایرانی یاد می‌کنند که این سازه‌ها در مناطق کویری علاوه بر ظهور و بروز هنر معماران، از مهندسی قابل توجهی نیز برخوردار بودند و در قدیم بادگیر به عنوان روشی ابداعی به منظور خنک سازی و تعدیل هوای منازل در گرمای تابستان، بر روی پشت بام‌های خانه‌ها بنا می‌شد.

در قم و در مناطق بافت قدیمی این شهر نمونه‌های بسیاری از بادگیرها به چشم می‌خورد که متاسفانه به دلایلی از جمله بازسازی بافت فرسوده و بی توجهی صاحبان این خانه‌های قدیمی وضعیت وخیمی دارند و اغلب آنها در حال تخریب هستند، هر چند که مواردی در خانه‌های قدیمی و تاریخی نیز به چشم می‌خورد که مورد بازسازی قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد حفظ و بازسازی این جلوه‌های معماری کهن در قم می‌تواند زمینه گردشگری در استان را تقویت کند که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه‌ای در جهت احیای بادگیرها داشته باشد.

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