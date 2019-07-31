حال ناخوش آخرین نشانه های معماری کهن در قم

از بادگیر به عنوان یکی از شاهکارهای معماری کهن ایرانی یاد می‌کنند که این سازه‌ها در مناطق کویری علاوه بر ظهور و بروز هنر معماران، از مهندسی قابل توجهی نیز برخوردار بودند و در قدیم بادگیر به عنوان روشی ابداعی به منظور خنک سازی و تعدیل هوای منازل در گرمای تابستان، بر روی پشت بام‌های خانه‌ها بنا می‌شد.

در قم و در مناطق بافت قدیمی این شهر نمونه‌های بسیاری از بادگیرها به چشم می‌خورد که متاسفانه به دلایلی از جمله بازسازی بافت فرسوده و بی توجهی صاحبان این خانه‌های قدیمی وضعیت وخیمی دارند و اغلب آنها در حال تخریب هستند، هر چند که مواردی در خانه‌های قدیمی و تاریخی نیز به چشم می‌خورد که مورد بازسازی قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد حفظ و بازسازی این جلوه‌های معماری کهن در قم می‌تواند زمینه گردشگری در استان را تقویت کند که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه‌ای در جهت احیای بادگیرها داشته باشد.