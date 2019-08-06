حافظان نظم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نظامی روسیه

تیم حافظان نظم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متشکل از دلاورمردان زبده و ورزیده فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از روز سه شنبه با حریفان خود به رقابت می پردازند.

رشته حافظان نظم در مسابقات بین المللی نظامی روسیه از جمله سخت ترین و تخصصی ترین رشته های این دوره از مسابقات است که با حضور چهار تیم شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه(۲تیم ) و ارمنستان در چهار مرحله برگزار می شود.

تیراندازی به اهداف ثابت ومتحرک، گشت خودرویی، دوومیدانی استقامت، عبور از موانع سخت در محیط های شهری و جنگل، عبور از رودخانه و پشت سر گذاشتن موانع مصنوعی و طبیعی بی شمار بخشی از مراحل چهارگانه مسابقات حافظان نظم است.

