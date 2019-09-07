۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۴

مهسا صفری

آئین سنتی « علم گردشی» در روستای کفشگیری

از ششم محرم هرسال، اهالی روستا خود را آماده مراسم می‌کنند. سال‌های زیادی است که «علم گردشی» سحرگاه هفتم محرم در «کفشگیری» اجرا می‌شود، قدمت این آئین در روستا آنقدر زیاد است که به گفته یکی از بزرگان فقط علمی که آن را حمل می‌کنند ۲۰۰ سال پیش ساخته شده.
هیات امنا مسجد می‌گویند هیات به دلیل بزرگی روستا به دسته تقسیم می‌شوند و بعد از نماز صبح مراسم آغاز می‌کنند. جوانترها علم را بر دوش می‌گیرند و به تک تک خانه‌ها سر می‌زنند، اهالی هم پس از شستن و بوسیدن علم نذر می‌کنند؛ نذر اکثر بزرگترهای روستا سلامتی و عاقبت به خیری جوان‌ها است. مردم هم پشت سر علم حرکت کرده، نوحه می‌خوانند و سینه می‌زنند.
این مراسم تا ظهر ادامه دارد و تلاش می‌کنند به منزل همه آن‌هایی که در را به سوی دسته باز کرده‌اند سر بزنند.
هرکسی در حد توان خود نذری می‌دهد. عده‌ای از اهالی شیرینی و شربت می‌دهند و آن‌هایی هم که توان مالی بیشتری دارند با غذای گرم از عزاداران پذیرایی می‌کنند.
«کفشگیری» از روستاهای تاریخی و سنتی شهرستان گرگان است که در غرب این شهر و در جاده قدیم مرکز گلستان به کردکوی قرار دارد.

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    نظرات

    • محمد ک IR ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      2 1
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      واقعا رسم خیلی خوبیه
    • هاشم ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
      1 0
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      خدا خیرشون بده