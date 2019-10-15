روز گذشته خبر دستگیری روح الله زم مدیر کانال آمدنیوز به دست نیروهای سپاه پاسداران منتشر شد. در این گزارش روزنامه های امروز را بررسی میکنیم که تا چه اندازه به این شکار مهم واکنش نشان دادند.
مجله مهر: خبر دستگیری روح الله زم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمدنیوز توسط نیروهای غیور سپاه پاسداران منتشر شد. زم که به گفته خودش در خارج از ایران تحت حفاظت های شدید امنیتی فرانسه و رژیم صهیونیستی بود با عملیات ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) به ایران هدایت و در خاک کشورمان بازداشت شد. رسانه های اپوزیسیون خارج نشین همچنان مبهوت از این شکار ایران هستند و رسانه های داخلی نیز به این اقدام مهم از سوی سپاه واکنشهای تحسین برانگیزی نشان دادند. با این حال در این گزارش بررسی میکنیم که روزنامه های کشورمان امروز در صفحه اولشان، تا چه اندازه به این مهم پرداختهاند.
روزنامههایی که شکار زم را عکس صفحه اول خود کردند
روزنامههایی که دستگیری روح الله زم را تیتر یک خود کردند
روزنامههایی که این اقدام سپاه را تیتر دوم خود کردند
روزنامههایی که در صفحه اول خود تنها یک بخش کوچک را به دستگیری زم اختصاص دادند
روزنامهای که به این اقدام سپاه پاسداران در صفحه اول روزنامه خود هیچ جایگاهی اختصاص نداد
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