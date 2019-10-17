مهدی بخشی سورکی
۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵

مهدی بخشی

عمود عاشقی

در عمود ۱۴۰۷ جایی که برای اولین بار چشم زائران پیاده مسیر نجف در ورودی کربلا به بارگاه منور قمربنی هاشم(ع) باز می شود؛ صحنه های زیبا و معنوی  را می‌بینیم؛ آنگاه که زائر خسته از مسیر به ناگاه چشمش گنبد و گلدسته حرم مطهر ابوالفضل العباس (ع) را قاب می گیرد و اشک اشتیاق بر گونه هایش جاری می شود.

عمود ۱۴۰۷ اولین نقطه ای است که زائران پیاده مسیر نجف به کربلا چشمانشان به گنبد  قمربنی هاشم می افتد که لحظاتی در این عمود توقف کرده و اولین سلام را به سید و سالار شهیدان و حضرت ابوالفضل العباس(ع) می دهند.
 

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