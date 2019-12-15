پویا بازارگرد کرچوندانی
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۶

پویا بازارگرد

خرمن کوبی برنج به روش قدیمی

در دهه ۶۰ ، ۷۰ از خرمنکوب‌های تیلری درروستاهای شمال کشوراستفاده می شد. خرمنکوب‌ها از جمله ماشین‌های کشاورزی قدیمی است که در گذشته برای جدا کردن دانه‌های برنج ازساقه استفاده می‌شد و تا چند سال پیش هم در اکثر قسمت های شمال کشور مورد استفاده قرار می گرفت.

به این دستگاه خرمنکوبی در شمال "کانکا" نیز می گویند. با ورود کمباین در سال‌های اخیر دیگر این دستگاه سنتی رو به فراموشی است. این وسیله صدای زیادی تولید می کند و در هنگام انجام کار کل منطقه پر از بقایای برنج می شود. این خرمنکوب‌ها به علت سنگینی بیش از حد توسط چند نفر و با کمک چوب حمل می شد. انتقال قدرت از تیلر یا تک موتور به خرمنکوب از طریق تسمه صورت می‌گیرد. برای خرمنکوبی هر محصول باید از توری مخصوصی که برای همان محصول در نظر گرفته شده است، استفاده کرد. به عبارت دیگر اندازه سوراخ‌های توری باید متناسب با محصولی باشد که کوبیده می‌شود. برای برنج، گندم و جو باید از توری‌های استانداردی که در بازار وجود دارد، استفاده کرد.

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
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      تعجبی نیست که با این دولت بی تدبیر ملت و مملکت به عصر قجری برگشته
    • محمد IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
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      عالی بود، احسنت
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
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      خب که چی؟