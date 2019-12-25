ایجاد شکاف های بزرگ در کوه نمک قم

کوه نمک قم در ۱۵ کیلومتری جاده قم به سمت جعفریه قرار گرفته و از جمله جاذبه‌های طبیعی استان به شمار می‌رود ولی متاسفانه در ماه‌های اخیر دچار شکاف‌های عمیق و وقوع پدیده فرونشست شده است.

در اطراف دریاچه‌ای که در دل این کوه قرار گرفته، شکاف‌های عمیق و بسیار خطرناک وضعیت بحرانی را ایجاد نموده و بخشی از دیواره دریاچه نیز به سمت داخل سقوط کرده و همین امر سبب فرونشست زمین‌های اطراف شده که این شرایط ممکن است خطراتی برای گردشگرانی که جهت بازدید از این پدیده طبیعی به این مکان می آیند به همراه داشته باشد.

جاده منتهی به کوه نمک نیز دچار فرونشست و چاله‌های نسبتاً بزرگی شده که در برخی نقاط از این مسیر، عبور خودروها به سختی امکان پذیر است و حادثه هر لحظه در کمین تردد کنندگان قرار دارد.

کارشناسان زمین شناسی معتقدند میان فرونشست زمین با افت سطح آب زیرزمینی و جنس رسوبات ارتباط مستقیمی وجود دارد و از آنجا که سنگ‌های کوه نمک قم اغلب از نوع گچی، نمکی و آهکی است انحلال آنها در آب‌های زیر زمینی موجب بروز چنین شکاف‌ها و گودال‌هایی شده است.

