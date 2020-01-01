"لعبتی" از جنس لعل

۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱
دکتر لعبت گرانپایه متولد ۱۳۴۴ در شهرستان محلاتِ استان مرکزی در یک خانواده مذهبی بدنیا آمد و تنها برادرش در جنگ ایران و عراق شهید شده است.
گرانپایه از کودکی به پزشکی، خصوصاً به درمان بیماریهای بانوان، علاقه داشت. او در سال ۱۳۶۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته مورد علاقه اش پزشکی شروع به تحصیل میکند و تخصص در رشته جراحی عمومی را نیز در همان دانشگاه میگیرد.
او اکنون در زمینه تشخیص و جراحی سرطان پستان کار و فعالیت میکند.
خانم گرانپایه چند سالی است که به همراه یک گروهِ متشکل از پزشکانِ داوطلب به نام گروه "مدد" به مناطق محرومِ کشور میرود و بیماران را تحت معالجه و در صورتِ امکان، جراحی رایگان انجام میدهد.
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