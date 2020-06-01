نوار مرزی آستارا، جاذبه ممتاز گردشگری

شهرستان آستارا با داشتن جذابیت‌های گردشگری و تجارت مرزی به عنوان گذرگاه مرزی ایران با کشور آذربایجان به قطب گردشگری مرزی ایران در شمال کشور و در استان گیلان معروف است. شهرستان مرزی آستارا که در آخرین نقطه جغرافیایی شمال غرب کشور قرار گرفته، با ۲۰۰ کیلومتر فاصله از مرکز استان گیلان، دارای ۳۸ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و ۱۸ کیلومتر مرز ساحلی است. این شهرستان که در ساحل غربی دریای خزر و در شمالی‌ترین نقطه گیلان واقع شده، با داشتن آمیزه‌ای از جذابیت‌های گردشگری کوهستان، تجاری، مرزی و ساحلی از دو دهه پیش تاکنون به قطب بزرگ گردشگری- مرزی شمال ایران تبدیل شده است. آستارا که مهم‌ترین مسیر خروجی ترانزیتی و فعال‌ترین مرز زمینی صادراتی کشور محسوب می‌شود، با داشتن گمرکی فعال دارای مرز زمینی، ریلی و آبی با جمهوری آذربایجان بوده و این امر سبب رونق در مبادلات مرزی، تجاری و گردشگری بین‌المللی شده است. این شهرستان که از جاده و نوار زیبا و دیدنی خط مرزی بهره مند است، سرسبزترین نقاط جنگل‌های هیرکانی خزری - مرزی ایران را در خود جای داده است و به دلیل داشتن سواحل ماسه‌ای زیبا در کنار دریای خزر و مرز دریایی و ریلی با کشور آذربایجان و کوهستان بسیار زیبا و پرپیچ و خم گردنه مرزی حیران که در جاده آستارا به اردبیل قرار دارد، از آوازه بسیاری در میان طبیعت دوستان برخوردار است.