جاذبه های طبیعت گردی در استان اردبیل

اردبیل در این فصل گردشگران بهاری را جذب خود می‌کند. اردبیل از مکان‌های زیبای ایران است که بیش از ۱۵۰۰ اثر تاریخی و باستانی در کنار صدها فرصت چشمه گردی سرد و گرم دارد که این شهر را به یکی از پایتخت‌های پر رونق گردشگری تبدیل کرده است. دریاچه سوها یکی از جاذبه‌های شگفت‌انگیز شهرستان نمین در استان اردبیل است که با زیبایی چمنزارهای سرسبز و جنگل تنک اطراف خود، هر گردشگری را شیفته خود می‌کند. این منطقه به خاطر داشتن جاذبه‌های منحصر به فرد جنگلی و اکو توریسمی و همجوار بودن با استان گیلان جذابیت‌های طبیعی متنوع، قابلیتی بسیار ممتاز برای توسعه صنعت گردشگری و توریستی به حساب می‌آید. استان اردبیل در طول تاریخ، به نام‌های گوناگونی از جمله دارالارشاد، دارالملک، دارالعرفان، دارالامان و شهر مقدس ملقب بوده است و در دوره‌های مختلف، مرکز ایلات آذربایجان بوده و به علت قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم، از رونق اقتصادی بسیار خوبی برخوردار بوده است که این قابلیت امروزه نیز به وضوح قابل مشاهده است. اقلیم مناسب از یک سو و تأثیرپذیری از مناطق بحری از سویی دیگر بر زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی این استان که به منزله قطعه‌ای از بهشت در شمال غرب فلات ایران محسوب می‌شود، می‌افزاید.