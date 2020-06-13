۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

جشن روز ملی روسیه

جشن روز ملی روسیه یکی از جشن‌های بزرگ این کشور به شمار می‌رود و به همین مناسبت برنامه‌های مختلف فرهنگی و تفریحی با حضور مردم در مکان‌های مختلف شهری برگزار می‌شود.
در تاریخ ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۰ میلادی، نخستین کنگره نمایندگان مردمی جمهوری سوسیالیستی شوروی، بیانیه استقلال دولتی روسیه را تصویب کرد و پس از یک سال، انتخابات مردمی برگزار شد که در آن "بوریس یلتسین" به پیروزی رسید و نخستین رئیس جمهور روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. همه ساله این روز به عنوان روز ملی روسیه شناخته می‌شود و تعطیل رسمی است.

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