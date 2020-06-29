تفریحات ورزشی در دوپلان

روستای دوپلان در سال‌های اخیر با تفریحات ورزشی و هیجان‌انگیزش از جمله پرش از ارتفاع (بانجی جامپینگ)، زیپ لاین و قایقرانی در آب‌های خروشان (رفتینگ) به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان معرفی‌شده است. دو پلان با در اختیار داشتن سکوی پرتاب ۶۰ متری، لقب مرتفع‌ترین سکوی پرتاب طبیعی کشور را دارد. عبور از پل معلق و رفتینگ پرهیجان در رودخانه ارمند نیز این منطقه را به قطب تفریحات ورزشی و هیجانی علاقمندان تبدیل کرده است. دوپلان روستایی در ۱۳۰ کیلومتری شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری است و به خاطر وجود دو پل در جوار یکدیگر به دوپلان شهره شده است.