ادامه راهپیمایی مخالفان دولت در بلاروس

اعتراضات در بلاروس ادامه دارد، معترضان در میسنک، پایتخت این کشور با وجود هشدار مقامات بلاروس دست به تجمع زدند.

معترضان در حالی که پرچم‌های حاوی رنگ‌های قرمز و سفید را با خود به همراه داشتند، شعارهایی را علیه «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور این کشور سر دادند. این در حالی است که طبق اعلام دویچه وله، پلیس، نفربرهای زرهی و خودروهای آب پاش را برای مقابله با ناآرامی‌ها مستقر کرده بود.

مسئولان انتخاباتی می‌گویند که لوکاشنکو با کسب ۸۰ درصد آرا برای ششمین بار به ریاست جمهوری انتخاب شده اما مخالفان اعلام کرده‌اند که در انتخابات، تقلب شده است.