۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸

اینفوگراف؛

هدایت واقفان خیراندیش به سمت وقف با نیات مذهبی

یزدـ نیاز سنجی یکی از ضرورت‌هایی است که اگر واقفان خیراندیش قبل از انجام این سنت پسندیده مدنظر قرار دهند، نیازهای جامعه تامین و ماندگاری وقف تضمین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان یزد موقوفات بسیاری در زمینه‌های مختلف مذهبی، علمی، قرآنی و خیریه به ثبت رسیده اما بیشترین موقوفات این استان مربوط به برگزاری مراسم روضه خوانی اباعبدالله الحسین (ع) است. در گذشته واقفان بنابر نیازهای زمان خود وقفیاتی انجام داده‌اند و امروز نیز ده‌ها عمل خیر و عام المنفعه وجود دارد که واقفان با نیات خیراندیشانه خویش، ضمن احیای سنت حسنه وقف، می‌توانند نیازهای جامعه را نیز با این نیات تأمین کنند.

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