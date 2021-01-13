۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۷

امین برنجکار

تشییع پیکر ۱۵ شهید گمنام دفاع مقدس در شیراز

پیکر پاک ۱۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز چهارشنبه با حضور پرشور مردم شیراز در فرودگاه شهید دستغیب شیراز مورد استقبال قرار گرفت و بر روی دستان آنها تشییع شد.

این شهدا مربوط به عملیات‌های کربلای ۵، رمضان، تک سال ۶۷ دشمن بعثی و والفجر یک هستند که ۶ شهید در شهرستان شیراز به خاک سپرده می‌شوند. روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه دو شهید در بهشت احمدی، یک شهید در پشتیبانی منطقه ۲ ارتش، یک شهید در پادگان شهید بهمن باقری، یک شهید در دانشگاه علوم پزشکی گراش، یک شهید در شهر ششده و قره بلاغ شهرستان فسا، یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی آباده، یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد، دو شهید در شهرستان خفر، دو شهید در دانشگاه جهرم و مؤسسه علوم قرآنی، یک شهید در دانشگاه صنعتی و یک شهید در لشکر ۱۹ فجر تدفین و به خاک سپرده خواهند شد.
 

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