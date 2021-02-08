دریاچه‌ هامون منبع اصلی ارتزاق اهالی منطقه سیستان است و از رودخانه مرزی هیرمند تغذیه می‌شود که بین ایران و افغانستان مشترک است.

دریاچه هامون طی سال‌های اخیر دستخوش فراموشی شده و ظاهراً تلاش‌های دیپلماتیک برای دریافت حق آبه ایران از این رودخانه مرزی نیز تاکنون نتیجه چندانی نداشته است.

سیل سال گذشته سیستان هم در پی بارندگی‌های شدید در افغانستان رخ داد که برای اجتناب از تخریب سدها، طرف افغان اقدام به گشودن دریچه سدها کرد و این امر باعث وقوع سیل در منطقه شد.

در صورت رعایت حق آبه ایران به موجب قرارداد بسته شده در سال ۱۳۵۱ مبنی بر رهاسازی ۲۶ متر مکعب آب در هر ثانیه در حوزه هیرمند، این سیلاب‌های فصلی ناشی از آزاد سازی آب سدها در منطقه رخ نخواهد داد.

متاسفانه طی روزهای اخیر و با تکمیل بند کمال خان در خاک افغانستان مشکل در منطقه سیستان تشدید شده و مردم مرزدار این منطقه نگران تامین آب شرب خود در آینده نه چندان دور هستند.