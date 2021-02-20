کارخانه تولید نان صنعتی

نان به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین احتیاجات غذایی انسان در طول تاریخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

تهیه نان‌های صنعتی به لحاظ بکارگیری روش‌های نوین تهیه و عمل‌آوری خمیر و ماشین آلات مناسب در کنار تکنولوژی مدرن، منجر به تهیه نان با کیفیت و تقلیل ضایعات نان می‌شود که امر صرفه‌جویی در مصرف گندم را تسهیل نموده و از خروج مقادیر متنابهی ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.

امروزه برخی از کارخانه‌های نان صنعتی به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم اختصاص آرد و مواد اولیه سهمیه بندی شده جهت تولید نان و نبود نقدینگی لازم جهت گسترش محصولات، در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.