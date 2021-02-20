۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۳

مهرداد صفرپور دهکردی

کارخانه تولید نان صنعتی

نان به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین احتیاجات غذایی انسان در طول تاریخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

تهیه نان‌های صنعتی به لحاظ بکارگیری روش‌های نوین تهیه و عمل‌آوری خمیر و ماشین آلات مناسب در کنار تکنولوژی مدرن، منجر به تهیه نان با کیفیت و تقلیل ضایعات نان می‌شود که امر صرفه‌جویی در مصرف گندم را تسهیل نموده و از خروج مقادیر متنابهی ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.

امروزه برخی از کارخانه‌های نان صنعتی به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم اختصاص آرد و مواد اولیه سهمیه بندی شده جهت تولید نان و نبود نقدینگی لازم جهت گسترش محصولات، در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رامین IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      به امیداینکه باحمایت ازاین مشاغل زمینه ی پیشرفت استانمون فراهم بشه
    • فرهان IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      عالیستتتتتتتتت ✔
    • احسان GB ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      به نظر که خوشمزه میاد
    • علی انصاری IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      به نظر کارخانه مجهزی است. امیدوارم مشکلات بخش تولید حل بشه و صادرات به روز اول خودش برگرده
    • FR ۰۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      با دست !!! چه فرقی با نانوایی در سطح شهر دارد دستکش بپوشید و از تماس نان ا لباس خودداری کنید !!!
    • ارغوان IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      باوجود تجهیزات پیشرفته ای که داره میتونه زمینه ی کارآفرینی خوبی دراستان ایجادکنه.
    • محمد IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      4 0
      پاسخ
      باتوجه به درصد بالای بیکاری دراستان چهارمحال وبختیاری چقدرخوب است که ازاینگونه مشاغل دراستان حمایت شود.
    • احمد IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      خوب بود
    • موسی الوانی IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      ممنون از گزارش شما. امیدوارم دوباره کارخانجاتی که با زحمت فراوان بنا نهاده شده دوباره به رونق تولید برگردد.
    • احسان. ح IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
      1 0
      پاسخ
      گزارش بسیار عالی بود. به همراه تصاویر گویا و زیبا. ممنون