بهار پر تلاش باغداران سامانی

بهار فصلی پر از تلاش و فعالیت برای باغداران محسوب میشود و مراقبتهایی که در این روزها انجام میدهند در میزان تولید باغ نقش مؤثری دارد.
هرس، کود دهی، کاشت نهالهای جدید، تیلر زنی و تقویت خاک و ریشه کنی علفهای هرز از جمله فعالیتهای بهاری باغداران است. باغداری در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری تنها یک شغل و منبع درآمد نیست بلکه نوعی میراث خانوادگی محسوب میشود. در گذشته اهالی این منطقه اکثراً باغدار بودهاند و به همین دلیل نسل جدید نیز علاقه قابل توجهی به امور باغداری دارند. بسیاری از باغداران امروزی شهرستان سامان تحصیلات دانشگاهی مرتبط با کشاورزی داشته و دانش و تجربه را در هم آمیخته و این خطه را به یکی از قطبهای تولید هلو و بادام کشور تبدیل کردهاند. با توجه به شرایط اقلیمی حاکم و کاهش محسوس بارندگیها، باغداران سامانی که عمدتاً جوانان نیز هستند به صورت مکانیزه باغهای خود را آبیاری و توسعه میدهند تا علاوه بر حذف هدر رفت آب، محصول بیشتری نیز برداشت نمایند. نبود صنایع تبدیلی در استان یکی از عوامل هدر رفت محصولات باغداران در فصل برداشت است.
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