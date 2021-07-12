در مسیر عبور زائران امام رضا(ع) مقبره امامزاده بی‌بی زینب قرار دارد که در دید مسافران است و روزانه بیش از دو هزار مسافر در این محل، توقف و این مکان متبرک را زیارت می‌کنند.

امامزاده بی‌بی زینب (س) در حد فاصل ۲ کیلومتری تا شهرستان گلوگاه و ۱۸ کیلومتری تا شهرستان بهشهر و در مجاورت اتوبان بهشهر به گلوگاه قرار دارد. امامزاده بی‌بی زینب در روستای خورشید کلای شهرستان گلوگاه قرار دارد و همچنین مقبره برادرش امامزاده اسحاق در فاصله ۵۰۰ متری در داخل این روستا واقع شده است. تاریخ ولادت و وفات این امامزاده که از نوادگان امام موسی کاظم (ع) هست، مشخص نیست و در جایی درج نشده اما بر اساس گفته معتمدین و ریش‌سفیدان روستای خورشیدکلا، این امامزاده بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد.

علت قرار گرفتن امامزاده بی‌بی زینب در کنار اتوبان، تعریض جاده بهشهر به گلوگاه توسط اداره راه و شهرسازی است. مقبره این امامزاده پیش از انقلاب اسلامی حدود ۲۰ متر از اتوبان فاصله داشته اما با اجرای طرح توسعه و تعریض جاده، مقبره فقط ۲ متر با اتوبان فاصله دارد.

با توجه به استقبال زائران از این مکان متبرکه، مجتمع فرهنگی و زائرسرا در ۵ طبقه به فاصله ۳۰ متری مقبره امامزاده بی‌بی زینب در حال ساخت است تا با مهیا کردن امکانات رفاهی به زائران خدمات شایسته‌تری ارائه شود.