۲۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰

معصومه جعفری

امامزاده‌ای در جاده!

در مسیر عبور زائران امام رضا(ع) مقبره امامزاده بی‌بی زینب قرار دارد که در دید مسافران است و روزانه بیش از دو هزار مسافر در این محل، توقف و این مکان متبرک را زیارت می‌کنند.

امامزاده بی‌بی زینب (س) در حد فاصل ۲ کیلومتری تا شهرستان گلوگاه و ۱۸ کیلومتری تا شهرستان بهشهر و در مجاورت اتوبان بهشهر به گلوگاه قرار دارد. امامزاده بی‌بی زینب در روستای خورشید کلای شهرستان گلوگاه قرار دارد و همچنین مقبره برادرش امامزاده اسحاق در فاصله ۵۰۰ متری در داخل این روستا واقع شده است. تاریخ ولادت و وفات این امامزاده که از نوادگان امام موسی کاظم (ع) هست، مشخص نیست و در جایی درج نشده اما بر اساس گفته معتمدین و ریش‌سفیدان روستای خورشیدکلا، این امامزاده بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد.

علت قرار گرفتن امامزاده بی‌بی زینب در کنار اتوبان، تعریض جاده بهشهر به گلوگاه توسط اداره راه و شهرسازی است. مقبره این امامزاده پیش از انقلاب اسلامی حدود ۲۰ متر از اتوبان فاصله داشته اما با اجرای طرح توسعه و تعریض جاده، مقبره فقط ۲ متر با اتوبان فاصله دارد.

با توجه به استقبال زائران از این مکان متبرکه، مجتمع فرهنگی و زائرسرا در ۵ طبقه به فاصله ۳۰ متری مقبره امامزاده بی‌بی زینب در حال ساخت است تا با مهیا کردن امکانات رفاهی به زائران خدمات شایسته‌تری ارائه شود.

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    نظرات

    • سعید نوین IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      8 1
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      سرکار خانم معصومه جعفری ، سلام همانطور که شما میفرمائید ، قدمت امامزاده به سیصد سال پیش میرسد و این ادعا بدون سند و براساس نقل قول از ریش سفیدان عنوان شده است .از زمان زندگی امام موسی کاظم (ع) بیش از 1000 سال میگذرد . اجداد بی بی در این فاصله 700 ساله کجا زندگی می کرده اند که هیچ اثری از انها نیست ؟
    • خالو IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      4 2
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      سلام این روزها کرونا بیداد میکنه مناسفانه در عکس نحوه زیارت اصلا پروتکل های بهداشتب رعایت نشده