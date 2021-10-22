۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۱

رمضان نوری

زندگی بر روی تاریخ

مردم روستای سرابکلان از توابع شهرستان سیروان در استان ایلام سال‌هاست بر روی شهر تاریخی سیروان زندگی می‌کنند.

مسئولان ملی و کشوری بارها وعده جابجایی مردم روستا به نقطه‌ای دیگر برای کاوش شهر تاریخی را داده‌اند ولی تاکنون اجرایی نشده است. ساخت و ساز در این روستا ممنوع است ولی هر سال به تعداد خانه‌های روستا افزوده می‌شود. تمام خانه‌های مردم روی تاریخ قرار دارد. در بعضی از مناطق و خانه‌های روستا آثار تاریخی خودنمایی می‌کند. طبق گفته باستان شناسان شهر باستانی سیروان یکی از زیباترین شهرهای مستحکم و تمام سنگی کشور محسوب می‌شود و مربوط به دوره ساسانیان و دوران تاریخی پس از اسلام است. به نظر می‌رسد شهر بزرگ تاریخی در زیر روستا قرار دارد که نیازمند کاوش است. عزم ملی برای حل این مشکل نیاز است و در سفر اخیر ضرغامی وزیر میراث فرهنگی به استان ایلام و بازدید از این شهر تاریخی، وعده مطرح کردن این مشکل در هیئت دولت نیز مطرح شد.

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