زندگی بر روی تاریخ

مردم روستای سرابکلان از توابع شهرستان سیروان در استان ایلام سال‌هاست بر روی شهر تاریخی سیروان زندگی می‌کنند.

مسئولان ملی و کشوری بارها وعده جابجایی مردم روستا به نقطه‌ای دیگر برای کاوش شهر تاریخی را داده‌اند ولی تاکنون اجرایی نشده است. ساخت و ساز در این روستا ممنوع است ولی هر سال به تعداد خانه‌های روستا افزوده می‌شود. تمام خانه‌های مردم روی تاریخ قرار دارد. در بعضی از مناطق و خانه‌های روستا آثار تاریخی خودنمایی می‌کند. طبق گفته باستان شناسان شهر باستانی سیروان یکی از زیباترین شهرهای مستحکم و تمام سنگی کشور محسوب می‌شود و مربوط به دوره ساسانیان و دوران تاریخی پس از اسلام است. به نظر می‌رسد شهر بزرگ تاریخی در زیر روستا قرار دارد که نیازمند کاوش است. عزم ملی برای حل این مشکل نیاز است و در سفر اخیر ضرغامی وزیر میراث فرهنگی به استان ایلام و بازدید از این شهر تاریخی، وعده مطرح کردن این مشکل در هیئت دولت نیز مطرح شد.

