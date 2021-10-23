مراسم تکریم و معارفه استاندار استان آذربایجان غربی

محمدصادق معتمدیان امروز، شنبه با حضور احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان پانزدهمین استاندار آذربایجان غربی معرفی شد.

در این آئین که در آستانه سالروز میلاد حضرت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، حکم محمدصادق معتمدیان که از سوی احمد وحیدی وزیر کشور صادر شده بود، توسط آیت الله سیدعلی اکبر قریشی نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری اعطا شد.

همچنین در این آئین، لوح تقدیر محمدمهدی شهریاری استاندار سابق آذربایجان غربی به وی اعطا شد.

معتمدیان پانزدهمین استاندار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در آذربایجان غربی است.