«قلاقیران» از زیباترین کوه های کشورمان است که به عنوان نماد استقامت مردم ایلام شناخته می شود.

کوه قلاقیران استان ایلام که عنوان نماد استان هم محسوب می‌شود یکی از خارق‌العاده‌ترین کوه‌های کشور و جهان محسوب می‌شود.قلاقیران در سه کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و مناظر طبیعی آن از جمله تفرجگاه‌های ششدار، دارای زیبایی‌ها و جذابیت‌های کم نظیری است. به لحاظ مردم شناسی نیز این کوه در ایلام از اهمیت فراوانی برخوردار است و به نوعی در ادبیات شفاهی نماد شهر ایلام به شمار می‌آید. کوه قلاقیران شباهت زیادی به میدان آزادی تهران دارد.