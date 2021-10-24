مشارکت روستاییان مرزنشین در برداشت انگور سیاه صادراتی

کردستان در زمینه تولید انگور سیاه دیم، پس از فارس در رتبه دوم کشوری قرار دارد و روستاهای مرزی این استان نقش ویژه ای در تولید این محصول صادراتی دارند.

در سال جاری بیش از ۹۲۰۰ تن انگور از باغات شهرستان بانه برداشت می‌شود که از این مقدار ۲۰۰۰ تن به صورت تازه خوری در بازار شهرستان عرضه می‌شود و ۷۲۰۰ تن دیگر به کارخانجات و بازار دیگر شهرستان‌ها و استان‌های دیگر صادر می‌شود.

در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ انگور کار در شهرستان بانه وجود دارد و تقریباً در تمام روستاهای شهرستان باغات انگور سیاه در قالب هزار و ۹۵۰ هکتار این محصول تولید می‌شود.

انگور سیاه یکی از ارقام زیر کشت باغات انگور استان کردستان است که طعم و رنگ خاصی دارد.

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد ارقام کشت شده انگور در باغات دیم استان «ره شه» و «خوشناو» و بیشترین ارقام آبی هم کشمشی سفید، قرمز، عسکری، فخری و یاقوتی است.

به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیشترین سطح زیر کشت انگور آبی در شهرستان‌های سنندج، بیجار و قروه قرار دارد و بیشترین تولید مربوط به سنندج است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امسال برداشت ۱۲۶ هزار تن انگور در ارقام مختلف در کردستان تولید شود که متوسط عملکرد تولید انگور سیاه دیم ۷.۵ تن در هکتار و در کشت آبی ۱۲.۸ تن در هکتار است.

حاجی میرزایی بیان داشت: کردستان در زمینه تولید انگور دیم (ره شه) پس از استان فارس در رتبه دوم کشوری قرار دارد.