افتتاح بزرگترین کتابخانه عمومی استان کردستان

بزرگترین کتابخانه عمومی استان کردستان با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور افتتاح شد.

با راه‌اندازی این کتابخانه، تعداد کتابخانه عمومی نهادی فعال در استان به ۵۲ باب افزایش یافت.

زیربنای این کتابخانه سه‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و در ۶ طبقه است که شامل بخش‌هایی همچون نشریات، نابینایان، ناشنوایان، سالن مطالعه آقایان و بانوان به صورت مجزا، بخش وی آی پی آقایان و بانوان و سالن مطالعه ویژه محققان است.

گالری، سالن جلسات، سالن آمفی تئاتر، بخش کلاس‌های مبتنی بر وب، مخزن کتاب، بخش مرجع، بخش دیداری و شنیداری، خدمات فنی، بخش گروهی اعضا و اتاق علم که برای اولین بار در کشور راه اندازی می‌شود از قسمت‌های دیگر کتابخانه مرکزی امام خامنه‌ای سنندج است.

طبقه همکف کتابخانه به طور کامل به بخش کودک اختصاص پیدا کرده و به زیبایی تجهیز و آماده‌سازی شده است.

در بخش ویژه نشریات نیز علاوه بر وجود نشریات چاپی قابل استفاده برای اعضا، تصاویر و همچنین سردیس و تندیس برخی از مشاهیر و بزرگان کُرد وجود دارد.

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