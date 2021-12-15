آماده شدن نیروگاه برق لوشان برای تابستان ۱۴۰۱

نیروگاه تولید برق شهید بهشتی لوشان با انجام تعمیرات اساسی واحد ۲ بخاری، به استقبال تابستان ۱۴۰۱ می‌رود.

نیروگاه شهید بهشتی لوشان برای آمادگی در تأمین انرژی پیک مصرف تابستان ۱۴۰۱ در پروژه‌ای با بیش از ۹۳ میلیارد تومان اعتبار اقدام به تعمیرات اساسی در واحد ۲ بخاری خود کرده است. در این پروژه که از ظرفیت نیروهای خود نیروگاه و با دست توانمند متخصصان داخلی اجرا شد علاوه بر ۳۰۰ نیروی شاغل این نیروگاه، ۱۵۰ نیروی دیگر هم برای اجرای این پروژه بزرگ به مجموعه اضافه شدند. در این پروژه بیش از ۶۰ کیلومتر لوله‌های بویلر واحد ۲ بخاری نیروگاه تعویض شد.