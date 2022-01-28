رزمایش امنیتی و تهاجمی شرق کشور در خراسان جنوبی

۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۴
رزمایش امنیتی قرارگاه ثامن الائمه علیهم السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا، در منطقه عمومی و مرزی شاهرخت خراسان جنوبی برگزار شد.
هدف برگزاری این رزمایش تقویت و ارتقای آمادگیهای رزمی و دفاعی یگانهای نیرو برای مقابله با تهدیدات احتمالی و مقابله با گروهکهای تروریستی- تکفیری و همچنین انتقال تجربه به نسل جدید نیروهای سپاه پاسداران عنوان شده است.
این رزمایش ۷ روزه در منطقهای به وسعت تقریبی ۵۰۰ کیلومتر مربع برگزار شد و واحدهای پهپادی، هوانیروز، زرهی، توپخانه و فاوا و یگانهای پیاده و تکاوری همراه با واحدهای جنگ الکترونیک، عملیات ترکیبی مقابله با تهدیدات تروریستی احتمالی را تمرین کردند.
نظر شما