تشییع پیکر جانباز دفاع مقدس سردار «کیومرث شیخی» در کرمانشاه

سردار سرتیپ دوم پاسدار «کیومرث شیخی» فرمانده مرزبانی کرمانشاه پس از یک دوره بیماری در سن ۶۳ سالگی دار فانی را وداع گفت و به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

سردار سرتیپ دوم پاسدار «کیومرث شیخی» فرمانده مرزبانی کرمانشاه پس از یک دوره بیماری در سن ۶۳ سالگی دار فانی را وداع گفت و به خیل هم‌رزمان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری این سردار سرافراز در فرماندهی نیروی انتظامی شهر کرمانشاه با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور و فرماندهان نیروهای مسلح و پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار شد.