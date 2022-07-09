به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری «حیدربابای شهریار» با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری و همچنین مدیران استانی، پژوهشگران، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه روز جمعه ۱۷ تیرماه در روستای خشکناب, زادگاه استاد شهریار برگزار شد.

در این جشنواره اعضای انجمن‌های ادبی، خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، موسیقی و نمایش استان حضور داشته و همزمان از برگزیدگان رشته‌های نقاشی، شعر، خوشنویسی و طراحی پوستر تجلیل شد.

هدف از برگزاری این جشنواره تبیین ابعاد مختلف شعری استاد شهریار در قالب هنرهای مختلف و تکریم و تجلیل از میراث فرهنگی و ادبی، هم افزایی ظرفیت‌های هنری، فراهم آوردن زمینه رقابت سالم در راستای ارتقای سطح کیفی و محتوایی آثار هنری و مقابله با جنگ نرم دشمن و گسست فرهنگی است.

این جشنواره توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستان آباد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، فرمانداری و سایر نهادهای دولتی بستان آباد برگزار شده است.