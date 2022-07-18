رویداد تشکیلاتی سراسری دختران حاج قاسم سلیمانی

رویداد سراسری تشکیلاتی دختران حاج قاسم سلیمانی به همت اداره کل تبلیغات استان و با همکاری معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و سازمان علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان برگزار شد.

در این رویداد تشکل‌های فرهنگی اجتماعی دخترانه با همت ۱۷۰ نفر از دانش آموختگان مدارس استان در راستای ایده پردازی و اقدام فرهنگی در عرصه‌های دخترانه، آموزش و عملیات می‌کنند.

آئین افتتاحیه این رویداد صبح روز دوشنبه ۲۷ تیر با حضور حجت الاسلام تقدیری، رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی کشور، حجت الاسلام فوقی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و جمعی از مسئولان استانی برگزار می‌شود.

در این رویداد علاوه بر برپایی کارگاه‌های بوم ایده و آموزش و تدریس توسط کارشناسان، اقدام عملیاتی در سطح شهر، حضور بر مزار شهید محسن حججی، داوری و ارائه بوم ایده‌ها، برنامه‌های فوق برنامه همچون تفریح و بازی و مشاوره فردی انجام می‌گیرد.

اختتامیه رویداد هم بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۹ تیر برگزار می‌شود.