این روزها که نفس تالاب انزلی به شماره افتاده گل دادن لاله‌های تالابی بر پیکر بی رمق این موهبت الهی نشان از وجود جان در کالبد آن است.

لاله تالابی از گونه گیاهان آبزی و بومی تالاب انزلی است که جزئی از بوم سازگان آن محسوب می‌شود و از اواخر خرداد تا اواسط شهریور ماه گل می‌دهد.

بذر این گیاه خوراک پرندگان را تأمین کرده و از سویی ساقه و ریشه‌های این گیاه در آب می‌تواند پناهگاه مناسبی برای ماهیان باشد.

اما این روزها که خبرهای خوشی از تالاب انزلی به گوش نمی‌رسد و نفس آن به شماره افتاده گل دادن لاله‌های تالابی نشان از وجود حیات در جان بی جان تالاب انزلی است و این در حالی است که وعده احیای تالاب از سوی مسئولان تنها به برگزاری جلسات بی ثمر و پرهزینه ختم شده و علاوه بر کاهش عمق تالاب روز به روز بر سطح لجن آن افزوده می‌شود.