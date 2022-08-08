۱۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۶

منصوره قلیچی

مراسم نخل گردانی در مجن

آئین سنتی نخل گردانی و عزاداری روز عاشورا با حضور پرشور مردم مجن در شمال شهرستان شاهرود برگزار شد.

مراسم سوگواره اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش همزمان با ظهر عاشورا در شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود استان سمنان برگزار شد این مراسم همراه با تعزیه خوانی و نماز ظهر عاشورا، جلوه‌ای از حضور، شور و شعور مردم حسینی و شهیدپرور این شهر را به نمایش گذاشت.

تعزیه خوانی، مرثیه سرایی و مقتل خوانی در کنار نماز ظهر عاشورا در زمره بخش‌های این مراسم است که همه ساله با حضور مردم متدین مجن برگزار می‌شود. این مراسم قدمتی بسیار دارد و همه ساله تصویر برداران بسیاری را نیز به سوی خود روانه می‌سازد.

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