عملیات اجرایی پروژه قطار شهری کرمانشاه

پروژه قطار شهری کرمانشاه از شمال به جنوب کرمانشاه درحال اجرا است و کارگاه‌های میدان آزادی، چهارراه بسیج، سبزه میدان درحال فعالیت هستند.

پروژه قطار شهری کرمانشاه هم اکنون در حال فعالیت است و عملیات اجرایی آن در پنج جبهه کاری از سمت تونل میدان آزادی به سمت جنوب و ایستگاه سبزه میدان به سمت شمال در حال اجرا است و ریل گذاری آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

عملیات ساخت ۲ ایستگاه میدان آزادی و چهارراه بسیج به همراه مرکز کنترل قطار شهری کرمانشاه نیز در حال ساخت است و در سفر استانی هیئت دولت به استان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پیشرفت پروژه اختصاص یافته است.

از ۶ هزار متر تونل مصوب قطار شهری کرمانشاه بیش از یک هزار و ۸۰۰ متر آن حفر شده و قرارداد حفر ۲ هزار و ۳۰۰ متر باقیمانده هم منعقد شده است.

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