۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۹

یحیی بیابادی

عملیات اجرایی پروژه قطار شهری کرمانشاه

پروژه قطار شهری کرمانشاه از شمال به جنوب کرمانشاه درحال اجرا است و کارگاه‌های میدان آزادی، چهارراه بسیج، سبزه میدان درحال فعالیت هستند.

پروژه قطار شهری کرمانشاه هم اکنون در حال فعالیت است و عملیات اجرایی آن در پنج جبهه کاری از سمت تونل میدان آزادی به سمت جنوب و ایستگاه سبزه میدان به سمت شمال در حال اجرا است و ریل گذاری آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

عملیات ساخت ۲ ایستگاه میدان آزادی و چهارراه بسیج به همراه مرکز کنترل قطار شهری کرمانشاه نیز در حال ساخت است و در سفر استانی هیئت دولت به استان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پیشرفت پروژه اختصاص یافته است.

از ۶ هزار متر تونل مصوب قطار شهری کرمانشاه بیش از یک هزار و ۸۰۰ متر آن حفر شده و قرارداد حفر ۲ هزار و ۳۰۰ متر باقیمانده هم منعقد شده است.

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نظر شما

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    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      8 2
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      بسیار عالی بود . اما در شرایطی که هنوز عملیات زیر سازی قطار شهر کرمانشاه تکمیل بحث ریل گذاری این خط چه مفهومی می تواند داشته باشد ؟؟؟؟؟
    • IR ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      17 1
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      بنظرم تا تکمیا بشه باید از اول پایهاشو تخریب بشه چون عمر مفیدش تمام میشه.اینم پروژه ازاد راه تهران شماله ۳۰ ساله هنوز درست نشده. ۱۴۵۰ فکر کنم درست کنند اونم فرسوده کارش تمومه
    • علی IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      8 0
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      سلام این همه پول پس چرا پول کارگرا رو نمیدن اون تونل وحشتناک ریزش داره حتی بارها تعطیل شده
    • علی IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      11 0
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      پول برج 4وپنج کارگراشو نداده دنبال ریل گزاری هستن
      • بیژن AE ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
        2 0
        دوستان همشهری و هم وطن این کارا بیشتر برای ایجاد کانالهای دزدی استارت میخوره چه کسی اهمیت میده چرا چون طرحی که از ابتدا شروع میشه جای خیلی خیلی بحث داره ما ایرانیها عادت دارم که تو مملکت هیچ کاری درست و حسابی به اخر نرسیده چونکه همشون برای کانال رانت و اره دیگه واقعا چرا اینجوره
    • شاپور IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
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      تا بحال از طرح منو ریل کرمانشاه بیش از ده ساله میگذره با توجه به دردسرها و مشکلاتی که برای مردم پیش آورده و این روند پیشرفت کند و لاک پشتی که پروژه در پیش گرفته بزودی بایستی به گردشگران خارجی که از کرمانشاه دیدن میکنند اون رو بعنوان یکی از آثار تاریخی بجا مانده از ده نود از اون نام برد،😁😁😁😁
    • کرمانشاه IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
      0 1
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      پروژه مونو ریل کرمانشاه از 15 سال پیش شروع شد و قشنگترین خیابون شهر و شاید کم نظیر در کشور رو نابود کرد و الانم تبدیل به آثار باستانی زشت و بد ترکیب شده.مثل آیینه دق هر روز جلو چشم ماست.
    • مهرداد IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
      0 0
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      کمترازدوهزارمتر ازشیش هزارمتر یعنی تابیست سال دیگه تموم نمیشه عمرمفیدش چندسال هست خخخخخخخ اینم ازپروژهای جمهوری اسلامی واقعا که
    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
      1 0
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      آیا مشکل شهر کرمانشاه همین بود ای کاش این همه پول جاهای دیگه ای که نیاز اصلی هست هزینه میشد و این کار بیهوده رو که هیچ شهر دیگه ای نپذیرفته رها میکردن
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
      2 0
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      مردم تو شرایط اقتصادی زیر صفر هستن شما به فکر قطار شهری هستین.ان شالله واسه سال 1500حاضر میشه.
    • جلال میرزایی IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
      1 0
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      واقعا خجالت نمیکشن ؟ به خدا که اون دنیا هرکسی این طرح رو قبول کرد باید جوابگو باشه
    • ریشه در این خاک دارم ... IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
      0 0
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      سلام و ارادت خدمت همشهریان عزییزم. قول میدم به همه همشهریانم ..که هیچ اتفاق خواصی صورت نمیگیره چون سالهای سال هست که عملیاتهای عمرانی در این شهر متوقف شده چون دلسوز نداره. مردم پشت هم نیستن و هیچ وقت از مسولین شهر حق طلبی نداشتن. قطار پیشکش مسولین. وضع نونوایی های شهر رو درست کنید.
    • ناشناس IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
      0 0
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      سلام استارت این پروژه سال ۹۰ خورده ومطمعان باشید بارها بودجه برااین پروژه اختصاص دادن که خیلی به کندی پیشرفت می کند باهمین سرعت پیش برند البت بودجه همیشه هست ولی کارکردن نیست امید خدا برا سال ۱۴۵۰ درستش می کنند اون موقع هم پایهاش فرسوده شده دوباره شروع می کنند تخریب کردن دوباره بودجه گرفتن برا تخریب
    • مستر آرت IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
      0 0
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      ی پروژه پر از دزدی ک پول کارگرارو نمیده بعد اینجا ازش تعریف میکنن. فقط گند زدن ب شهر
    • رضا IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      0 0
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      مردم کرمانشاه منو ریل نمیخوان پول سوار شدن تاکسی ندارن جوانهامون فکر ی برای بیکاری مردم بکن بگو امروز تو کرمانشاه ده تا کارخانه درست کردیم تا مردم نان برای خوردن داشت باشن نه بگو منو ریلا داره درست میشه بس دیگه
    • امیر IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      0 0
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      این پروژه فقط واسه دلالها خوبه .فساد اندر فساد .این مترو یا منوریل نیست دارن قبر کرمانشاه رو میکنن .این همه بودجه رو باید به اشتغال اختصاص میداد .خدا میدونه چقدر از این پول پروژه حیف المیل شده .