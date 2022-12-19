زیبایی جاده چالوس در اواخر پاییز

۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۵
جاده چالوس به دلیل تردد زیاد و جاده مرتبط به شمال، بسیار معروف است. معمولاً تمام فصلهای این جاده، زیباییهای خاص خودش را دارد.
جاده چالوس از قطبهای گردشگری کشور به حساب میآید. جاذبههای گردشگری این جاده به قدری زیاد است که در فصولی از سال میزان ترافیک این مسیر به شدت سنگین میشود.
میتوان گفت که جاده چالوس یکی از زیباترین جادههای ایران به شمار میرود، جادهای کوهستانی که برای رسیدن به شهرهای شمالی باید از کنار قلهها و صخرههای عظیم تا رودهای پرپیچ و خم عبور کنید.
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